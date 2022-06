Umsonst und Draußen-Angebot : Grüne sehen in Streichelzoo-Umbau nachhaltiges Moers-Marketing

Grüne sehen in Streichelzoo-Umbau nachhaltiges Moers-Marketing

Moers Aus Sicht der Partei soll mithilfe von Fördermitteln ein neues touristisches Highlight im Freizeitpark wachsen. Den Vergleich zum privaten Betrieb Kalisto zu ziehen, entspreche dem gegenwärtigen Trend des neidischen Blickes nach Kamp-Lintfort, heißt es.

Die Grünen in Moers stehen hinter dem Beschluss zum Streichelzoo. Der fachmännische und tierwohlgerechte Umbau sei dringend notwendig, ebenso die fachgerechte Tierpflege, für die es gesetzliche Auflagen gebe, heißt es jetzt in einer Mitteilung als Reaktion auf Kritik von CDU, LU und dem Initiativkreis Moers. Es werde ein grünes Klassenzimmer geben, artgerechtere Haltung in neuen Ställen und eine Erweiterung des Tierbestandes, die eine umweltpädagogische Ausrichtung möglich mache und von Schulen, Umweltvereinen und Menschen, die sich ehrenamtlich für Tiere und Natur engagieren wollen, genutzt werden könne. Außerdem sollten öffentlich zugängliche Toilettenanlagen entstehen; auch für Menschen mit Behinderungen.