Forderung der Grünen in Moers und im Kreis Wesel : Gratis-Verhütungsmittel für Frauen mit wenig Einkommen

Forderung der Grünen in Moers und im Kreis Wesel

Moers Wem das Geld für verschreibungspflichtige Verhütungsmittel fehlt, soll künftig eine Kostenübernahme beantragen können. Im Kreis Unna ist das bereits möglich – unter bestimmten Voraussetzungen.

Die Fraktionen der Grünen in Moers und im Kreis Wesel regen durch eine Anfrage auf Kreisebene an, dass künftig Haushaltsmittel für die Kostenübernahme von Verhütungsmitteln bereitgestellt werden. Frauen, die Transferleistungen beziehen, sollen dann unbürokratisch die Kostenübernahme verschreibungspflichtiger Verhütungsmittel beantragen können.

Es gebe bewährte Verfahren, die beispielsweise im Kreis Unna bereits umgesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung der Fraktionen von Mittwoch.

Im Juni hat der Kreistag dort einen sogenannten Verhütungsmittelfonds genehmigt. Gestützt wurde die Entscheidung durch einen Blick in die Statistik der örtlichen Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle: 42 Prozent aller Frauen, die die Beratungsstelle im Kreis Unna 2021 mit dem Gedanken an einen Abbruch aufgesucht haben, gaben an, dass sie sich eine Schwangerschaft nicht leisten können. Wiederum gut die Hälfte erklärte, dass für Verhütungsmittel das Geld fehle.