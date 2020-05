Naturschutz in Moers : Bleistiftdicke Heistern als Ersatz für Hecke?

Moers Bereits Ende 2016 wurde eine 800 Meter Weißdornhecke am Gerdtbach unrechtmäßig entfernt. Die Hecke war Teil eines Biotopverbunds und bot Lebensraum für viele Tiere. Der Kreis Wesel hatte als zuständige Untere Landschaftsbehörde ein Verfahren eingeleitet.

Im Herbst 2016 wurde in Moers zwischen Forst- und Bismarckstraße eine mehrere hundert Meter lange und drei bis vier Meter hohe Weißdornhecke entlang des Gerdtbachs unrechtmäßig entfernt (RP berichtete). „Diese Hecke war Bestandteil eines Biotopsverbunds und stand zu Teilen auf Landschaftsschutzgebiet“, erläutert Hubert Kück, Vorsitzender der Grünen-Kreistagsfraktion. Ulrike Trick, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, ergänzt: „Die Hecke bot Lebensraum für eine Vielzahl von Lebewesen und spendete dem Gerdtbach und den dort vorkommenden Kröten, Mölchen und Insekten nötigen Schatten.“ Seit 2016 wären in diesem Bereich neu aufwachsende Pflanzen mehrfach von Dritten gemulcht worden. Bis Februar 2020 passierte nichts in Sachen Wiederherstellung des Biotopverbunds. Die Grünen-Kreistagsfraktion hatte darauf hin das Thema in den Umweltausschuss eingebracht. „Die Kreisverwaltung hatte in der letzten Sitzung aufgeführt, dass für die Beseitigung der Hecke lediglich zehn ‚großkronige’ Bäume als Ersatz zu pflanzen wären. Der Verursacher habe eine Ordnungsverfügung zur Zahlung einer mittleren dreistelligen Summe erhalten“, so Kück. Eine Bepflanzung hat nun statt gefunden. „Ewald Bax, ein Moerser Bürger, hatte uns mitgeteilt, dass vor einigen Wochen die Anpflanzungen in Form von sehr dünnen und kleinen Heistern vorgenommen wurde.“ Damit will sich die Grüne-Kreistagsfraktion nicht zufrieden geben und bittet nun Landrat Ansgar Müller um die Beantwortung von Fragen. Unter anderem will sie wissen, welche Mindestanforderung für die Ersatzpflanzung definiert wurden und ob es sich bei den nicht einmal bleistiftdicken Heistern um die Ersatzpflanzung handeln soll. Und eine weitere Frage stellt die Grüne: Warum hat die Verwaltung nicht sofort darauf gedrängt, den ursprünglichen Zustand der Hecke wieder herstellen zu lassen?