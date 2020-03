Diskussion in Moers : Grüne: Stadt soll Finanzamtsareal kaufen

Diskussion in Moers

Das ehemalige Finanzamtsgebäude an der Unterwallstraße. Foto: Kilian Treß

Moers Bürgermeisterkandidatin Diana Finkele und die Moerser Grünen fordern eine Aufhebung des Bieterverfahrens und den Kauf des ehemaligen Finanzamts durch die Stadt Moers zum Mindestschätzwert.

Im Bieterverfahren um das ehemalige Finanzamtsgrundstück an der Unterwallstraße ist nach wie vor offen, welcher Investor auf dem Innenstadt-Areal künftig bauen darf.

Für das 1969 gebaute Gebäude habe das Land das Grundstück Mitte der 1950er Jahre von der Stadt erworben, die zuvor Restgrundstücke von Privateigentümern erworben hatte, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Und weiter: „Jetzt soll mit dem Verkauf ein möglichst großer Gewinn für den BLB erzielt werden und Moers darf nur noch im Rahmen der Bauleitplanung ein wenig mitreden.“

„Das Thema Hochschulaußenstandort sollte hier im Blick bleiben,“ sagt Bürgermeisterkandidatin Diana Finkele. „Auf jeden Fall müssen die Moerser Bürgerinnen und Bürger an der Entscheidung beteiligt werden, was an dieser Stelle passieren soll.“