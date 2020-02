Gründerpreis für Moers : Mit „#visionM“ in die Zukunft starten

Moers Stadt, Freddy-Fischer-Stiftung und weitere Mitstreiter wollen mit einem neu geschaffenen Preis die Gründungskultur in der Grafenstadt stärken. Ziel ist es, jungen Menschen beim Start in eine unternehmerische Zukunft zu helfen.

„Du musst ein Risiko eingehen, ein kalkuliertes Risiko.“ Das ist das Lebensmotto von Freddy Fischer. Der 59 Jahre alte Moerser ist in seinem Leben mehrfach ein unternehmerisches Risiko eingegangen. Er gründete die Unternehmensgruppe Münzspielpartner MSP in Essen, an der er heute noch einen kleinen Anteil hält, nachdem er sie 2016 an die ostwestfälische Spielautomaten-Unternehmensgruppe Gauselmann („Spielothek“) verkauft hat. Und er gründete 2008 die Freddy-Fischer-Stiftung. Die Stiftung hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, jungen Erwachsenen dabei zu helfen, eigene Ideen für ihr Leben umzusetzen, ihnen den Start in eine berufliche Zukunft und eine soziale Selbständigkeit zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, mit weiteren Partnern einen Gründerpreis aufzulegen. Dieser trägt den Namen „#VisionM“ und wird erstmalig in diesem Jahr vergeben.