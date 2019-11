Service für Hobby-Gärtner : Enni sammelt Baum- und Strauchschnitt ein

Hobby-Gärtner können auch in diesem Jahr wieder ihren sperrigen Gartenabfall einsammeln lassen.

Start ist am 11. November. Knapp zwei Wochen, bis zum 22. November, dauert die Aktion. „Die Termine für die Abfuhr entsprechen denen der Biotonnen-Abfuhr. Diese sind im Abfallkalender vermerkt“, erklärt Claudia Jaeckel, Abfallexpertin der ENNI. Damit der Service schnell und unkompliziert durchgeführt werden kann, sollten die Anwohner ihre Äste und Zweige stets bündeln und dabei der Umwelt zuliebe Schnüre aus Naturfasern oder andere kompostierbare Kordeln verwenden. Jedes einzelne Bündel sollte nur so groß sein, dass die Mitarbeiter es per Hand leicht verladen können. Besonders wichtig: Der Durchmesser der Äste und Zweige sollte zehn Zentimeter nicht überschreiten. „Wichtig ist außerdem, dass die Bündel frühestens am Abend vor der Abfuhr auf dem Gehweg liegen. Auch sollten sie so auf den Gehwegen liegen, dass der Weg weiterhin nutzbar bleibt“, sagt Jaeckel, die damit rechnet, dass wieder mehr als 350 Tonnen Grünschnitt zusammenkommen.