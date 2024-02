Großprojekt in Moers-Meerbeck So sieht der neue Aktivpark aus

Im Vorbeifahren von der Bismarckstraße aus ist der Fortschritt vielleicht nicht direkt sichtbar, auch wenn das Bauschild die Fertigstellung zweier Pavillons verkündet. Beim Abbiegen in Richtung Invalidenwäldchen hingegen wird sehr schnell deutlich: In Meerbeck ist in den vergangenen anderthalb Jahren etwas Großes entstanden – etwas, was es in Moers in dieser Form bislang noch nicht gegeben hat.