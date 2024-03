Lesung mit Martin Brambach in Moers Großes Kino beim Krimifestival Moers

Es war eine exzeptionelle Lesung mit grandioser Schauspielerei, was da am Samstagabend in der Aula des Gymnasiums in den Filder Benden über die Bühne ging. Doch es war mehr als eine Lesung: Es war ein ungemein kurzweiliges szenisches Live-Hörspiel, dargeboten in mitreißenden 90 Minuten. Die ausverkaufte Schulaula dankte es dem brillant auftretenden Protagonisten des Abends, Martin Brambach, mit einem überwältigenden Schlussapplaus.