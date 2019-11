Wirtschaft in Moers : Großes Interesse am neuen Showroom des Autohauses Minrath

Rund 300 Kunden, Freunde und andere Interessierte besuchten am Samstag das Moerser Autohauses Minrath, um dort den nach einem Umbau neu gestalteten Audi-Schauraum an der Rheinberger Straße 46 in Augenschein zu nehmen.

Das sahen der Moerser Frank Maus und seine Frau Bettina ähnlich. Sie waren nach eigener Aussage erst einmal nur gekommen, weil sie auf das neue Ambiente und das ebenfalls an diesem Tag vorgestellte Audi-Modell Q3 Sportback neugierig waren. Für eine genauere Betrachtung war ihnen an diesem Samstag in der Halle aber zu viel los. „Ich denke, wir kommen in der nächsten Woche nochmal vorbei und schauen uns alles noch mal ganz in Ruhe an“, fanden sie. Bis dahin dürften dann wohl auch die beiden Autos, die ihren Platz in der Halle am Samstag vorübergehend für ein kleines Fingerfood-Büffett und eine dreirädrige Vespa-Ape mit Kaffeeausschank freimachen mussten, wieder eingezogen sein.