Geplanter Umbau Innenstadt soll „typisch Moers“ bleiben

Die Sanierung der zum Teil fast 100 Jahre alten Infrastruktur und der damit verbundene Komplettumbau der Innenstadt ist das womöglich größte Bauprojekt, das Moers je zu stemmen hatte. Weil das Leben während der voraussichtlich mehrere Jahre dauernden Arbeiten weitergehen muss, gleicht das Vorhaben einer Operation am offenen Herzen. Um im Bilde zu bleiben: Der lebendige Organismus Innenstadt soll weiter pochen, während Kanäle und Leitungen ersetzt, Pflaster, Begrünung und Möblierung verändert werden. Bei der ersten von der Verwaltung organisierten Innenstadtkonferenz stellten die beiden beauftragten Planungsbüros – das Ingenieurbüro BFT Planung mit Sitz in Aachen (Tiefbau) und das Büro Lohaus Carl Köhlmos aus Hannover – am Diebstagabend im Bollwerk vor rund 110 Zuhörern erstmals ihre Vorstellungen für Moers vor. Die Botschaft: Die „Operation“ kann und wird gelingen.