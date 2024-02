Landschaftswächter aus Moers „Eine der größten Sauereien, die ich je gesehen habe“

Moers · Am Rande eines Feldwegs in der Nähe der Elsterfeldstraße hat Heinz Scholten illegal entsorgten Müll – nicht zum ersten Mal. Was die Spuren am „Tatort“ über den oder die Verursacher verraten.

23.02.2024 , 05:15 Uhr

Der ehrenamtliche Landschaftswart Heinz Scholten schaut enttäuscht auf einen Teil des illegal abgeladenen Mülls an der Elsterfeldstraße. Foto: Simon Hormes