Konzert in Moers : Große Oper ohne Pizzawerbung

Moers Das Ensemble Sacralissimo schwelgte im Fünfuhr-Konzert in wunderbaren Melodien.

Die schönsten Opernarien werden heute gern in der Werbung eingesetzt. So soll Verdis „La donna e mobile“ den Appetit auf köstlich belegte Pizza „wie beim Italiener“ anregen, und mit der Rache-Arie der Königin der Nacht aus Mozarts „Zauberflöte“ wird die Reklame für ein „Stimulationsgel. Von Frauen entwickelt, um Frauen glücklich zu machen“ untermalt. Im Five-o’clock- Konzert in der Stadtkirche erlebten Freunde der Oper am Kirmessonntag jetzt abseits jeglicher Werbung ein musikalisches Fest mit einer, so Moderator Konrad Göke, „ganzen Reihe wunderbarer Arien, nicht unterbrochen, pur“. Wie in den vergangenen Jahren machte das Ensemble Sacralissimo auf seiner Europatournee Station in Moers, diesmal in der Besetzung mit dem Bariton Dilian Kushev, dem Tenor Konstantin Iankov, der Sopranistin Evelina Elizarova und dem Pianisten Andrei Angelov.