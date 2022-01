Großbaustelle in Moers-Kapellen : Kürzere Umleitung für PKW und Motorräder

Großbaustelle in Moers-Kapellen

In Kapellen wird derzeit gebaut. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Richard-Wagner-Straße soll für die Dauer der aktuellen Arbeiten als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Norden – Moerser Straße – geöffnet werden.

Auto- und Motorradfahrer können ab Montag, 17. Januar, eine kürzere Umleitung um die Großbaustelle in Kapellen nutzen. Die städtische Straßenverkehrsbehörde hat in Absprache mit anderen Behörden und Stellen entschieden, die Richard-Wagner-Straße für die Dauer der aktuellen Arbeiten als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Norden (Moerser Straße) zu öffnen.