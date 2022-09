Größtes Infrastrukturprojekt der Stadt Moers : Vorbereitungen zur Innenstadtsanierung starten

Das größte geplante Infrastrukturprojekt in Moers - die Sanierung der Innenstadt – soll 2024 beginnen. Foto: crei Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Rund 28 Kilometer alter Ver- und Entsorgungsinfrastruktur will Enni ab 2024 zwischen Unterwallstraße, Schlosspark, Neuem Wall und Stadtgraben austauschen. Am Montag starten erste Vorarbeiten. Worauf sich die Moerser einstellen müssen.

Die große Innenstadtsanierung in Moers wirft ihre Schatten voraus: In der kommenden Woche, ab Montag, 19. September, saniert die Enni Stadt & Service Niederrhein (Enni) die ersten Kanäle im sogenannten Liner-Verfahren.

Von außen betrachtet läuft das nahezu unsichtbar ab, weil die Arbeiten über die Kanalschächte und somit ohne Tiefbaumaßnahmen möglich sind. Die Monteure ziehen in diesen Fällen einen harzgetränkten Schlauch in den sanierungsbedürftigen Kanal ein und härten diesen mithilfe von UV-Licht aus. „Ein großer Vorteil“, sagt Projektingenieurin Diane Schiffer, da Enni so ohne Tiefbaumaßnahmen auskomme. „Leider lässt sich diese Bauweise nicht bei allen Erneuerungen einsetzen, weil die Schäden am Kanal in vielen Fällen zu groß sind oder das Gefälle zu gering ist“, so Schiffer.

Insgesamt saniert Enni die Regen- und Schmutzwasserkanäle in acht Straßenzügen im Liner-Verfahren. Die Arbeiten dauern mindestens bis Ende des Jahres, erfolgen dabei in insgesamt elf Bauabschnitten. Los geht es an der Fieselstraße und der Straße ‚Im Rosenthal‘. Dort laufen laut Enni bereits in dieser Woche die ersten Vorarbeiten. Danach folgen die Meerstraße, die Haagstraße in insgesamt fünf Bauabschnitten, die Oberwallstraße, die Burgstraße und letztlich die Straße am Kastellplatz.

„Bei den Arbeiten rund um den Kastellplatz nehmen wir selbstverständlich Rücksicht auf den dort stattfindenden Weihnachtsmarkt“, verspricht Diane Schiffer, die die Planung aufseiten der Enni verantwortet. „Generell freuen wir uns, mit dem Liner-Verfahren eine Möglichkeit zur Kanalsanierung zu haben, die nur wenig Einschränkungen mit sich bringt.“

Bei der gesamten Baumaßnahme saniert Enni insgesamt 1630 Meter des Kanals grabenlos. „Im Anschluss an diese Maßnahme werden wir auch die meisten Anschlussleitungen an die Grundstücke, wir rechnen mit etwa 350, in den genannten Straßen linern“, sagt Schiffer.

Die nun beginnende Instandsetzung der Kanäle ist eine Vorabmaßnahme der großen Innenstadtsanierung, bei der Enni zwischen Unterwallstraße und Schlosspark sowie Neuer Wall und Stadtgraben rund 28 Kilometer alter Ver- und Entsorgungsinfrastruktur austauschen und zukunftsfähig aufstellen wird. Dieses größte Infrastrukturprojekt der Stadt beginnt allerdings frühestens 2024.

Enni plant dabei, in kleinen Bauabschnitten vorzugehen, in enger Abstimmung mit der Stadt Moers und allen Beteiligten. „Aktuell laufen die Vorbereitungen für eine übergreifende Detailplanung aller Bauabschnitte. Bevor die Arbeiten losgehen, werden wir Anwohner, Einzelhändler und Gastronomen mit einbinden“, verspricht Schiffer.