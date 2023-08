Schule in Moers Manege frei für die Zirkusschüler

In den Zirkus zu gehen ist toll, selber Zirkus zu machen ist besser. Letzteres konnten in dieser Tagen rund 210 Kinder der Moerser Gebrüder-Grimm-Schule bei einem spannenden Schulzirkusprojekt mit dem „Zirkus Casselly“ auf der hinteren Wiese des Solimare-Schwimmbades erleben. Dabei durften sie sich zwei Tage lang selber als Seiltänzer und Clowns, Jongleure, Feuerschlucker, Trapezkünstler und andere Artisten ausprobieren, und ihr dabei erlerntes Können am Ende in drei richtigen Vorstellungen vor Publikum präsentieren.