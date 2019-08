Lokal in Moers : Neues Wirtshaus setzt auf Gemütlichkeit

MOERS Das Grafschafter Wirtshaus im Alten Moerser Landratsamt hat am Donnerstag eröffnet. Gäste freuten sich über das gemütliche Ambiente und die kulinarische Vielfältigkeit.

Für den Vollblut-Gastromen Stipe Madzar (39) hat sich nach siebenmonatiger Umbauzeit im Alten Landratsamt am Kastellplatz ein Traum verwirklicht. Der Schriftzug „Grafschafter Wirtshaus“ prangt über dem Eingang. Unter großen Sonnenschirmen sitzen am Donnerstagmorgen bereits die ersten Gäste an rustikalen Holztischen. Cappuccino, Weißwurst und das Frühstück für Faulenzer schmecken bereits. Gäste fühlen sich vom leicht alpenländischen Ambiente angesprochen. Nach Durchsicht der Speisekarte ist schnell von Vielfalt die Rede. „Die Lage ist gut. Die Aufmachung gefällt mir“, sagt Klaus Grebbin, bevor er sich die Weißwurst vor zwölf Uhr schmecken lässt. „Ich war im letzten Jahr in München, deshalb die Weißwurst“, lacht er.