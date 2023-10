Mehrere Menschen mit Atemwegsreizungen Unbekannte setzen Reizstoff in Moerser Einkaufspassage frei

Am Montagnachmittag haben bislang unbekannte Personen vermutlich eine reizende Substanz im Eingangsbereich der Grafschafter Passage in der Moerser Innenstadt freigesetzt. Wie am Dienstag mitgeteilt wurde, erhielten Feuerwehr und Polizei um kurz vor 16 Uhr Kenntnis über Atemwegsreizungen mehrerer Menschen im Bereich der Einkaufspassage.