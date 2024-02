Kultur in Moers Vortrag über den Moerser Künstler Hanns Kralik

Der Eintritt zum Vortrag kostet drei Euro. Er findet im Rahmen der Sonderausstellung „Hanns Kralik – Mensch wie stolz das klingt“, die noch bis zum 24. März im Grafschafter Museum im Moerser Schloss zu sehen ist. Sie ist in Kooperation mit dem Verein „Erinnern für die Zukunft in Moers“ und dem Nachfahren Kraliks Ralf Zimmermann mit Unterstützung der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein entstanden.