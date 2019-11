Karnevalsstart in Moers und Neukirchen-Vluyn : Grafschafter Jecken starten in die Session

Moers/Neukirchen-Vluyn Stippvisite bei der Neukirchen-Vlü-Ka-Ge, der Moerser Karnevalsgesellschaften Fedelio, beim Elfenrat und den Blau-Weissen Funken.



Galasitzung des Elfenrats Für Karnevalisten es ist der größtmögliche anzunehmende Unfall: Die Musikanlage, die bei der Technikprobe am Nachmittag noch alle Höhen und Tiefen nimmt, kommt bei der Sitzung am Abend nicht in die Startlöcher. So geschehen am Samstagabend bei der Galasitzung des Elfenrates in der Lounge des Enni-Sportparks in Rheinkamp. Als eine CD eingeschoben war und die Gardetänzerinnen „Die Schnuckis“ loslegen wollten, wollte die Musikanlage keinen Mucks mehr von sich geben. Sitzungspräsident Klaus Likar blieb ruhig. Er begrüßte erst einmal die vielen Gäste, die gekommen waren, unter anderem Alfred I. und Mareike I., wie das Prinzenpaar des Kulturausschusses Grafschafter Karneval nach seiner Proklamation am 16. November heißen wird. Parallel dazu setzte sich Manuel Schubert in sein Auto, fuhr zur Elfenrathalle im Gewerbegebiet Genend und kam von dort mit einem Mischpult zurück. Der stellvertretende Orga-Leiter schloss es an: Es funktionierte. So konnten 120 Narren eine große Galasitzung des Elfenrates miterleben, unter anderem mit den Büttenrednern Dietmar, „Ne Kölsche Jung“ aus Köln und Jüppi aus Kleve, der Juxband „Kapel de Koelemoeters“ aus Maasbree bei Venlo oder Stimmungssänger Willi Girmes. Christian Santhoff, 40 Jahre im Verein und einstiger Präsident, erhielt bei der Galasitzung den Orden des Bundes Deutscher Karneval in Gold verliehen, Brunhilde Likar, 1968 Gründungsmitlglied der Karnevalsgesellschaft Elfenrat Moers-Eick, wurde mit dem BDK-Orden in Gold mit Brillanten ausgezeichnet, der nur sehr selten vergeben wird.



Karnevalsauftakt bei den Blau-Weissen Funken Dirk Halfmann schlüpft bei Karnevalssitzungen in zwei Rollen. Zunächst ist er Präsident der Karnevalsgesellschaft Blau-Weisse Funken und moderiert. Dann verlässt er die Bühne, um seine weiße Mütze mit blauen Elementen und seine weiße Jacke mit blauem Revers anzulegen. Er zieht sein Tanzkostüm an, um mit dem Regimentscorps aufzutreten, wie am Sonntag bei der Ordensmatinee in der Vluyner Kulturhalle. „Ein Präsident tanzt in einem Corps mit. Wo gibt es das schon?“, stellt Pressesprecher Carsten Wehrenbrecht eine rhetorische Frage. Wahrscheinlich ist Dirk Halfmann der einzige Präsident, der am Niederrhein eine solche Doppelrolle einnimmt, am Sonntag vor 400 Karnevalisten. Damit unterstreicht er, wie wichtig der KG von 2004 das Tanzen ist. 60 Tänzer hat sie bei 170 Mitgliedern in ihren Reihen. Alle Gruppen üben auf der Bühne der Kulturhalle, wo sie auch bei der Ordensmatinee einen oder zwei Auftritte haben, immer am Sonntag, der dem 11. November am nächsten liegt. „Freundlicherweise überlässt uns Pächter Michael Erb die Bühne für das Training“, bedankt sich Carsten Wehrenbrecht.