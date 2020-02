Grafschafter Gymnasium im Gespräch : Schüler diskutieren mit Ministerin

Moerser Gymnasiasten diskutierten mit NRW-Ministerin Ursula Heinen-Esser unterschiedliche Themen, die ihnen unter den Nägel brannten. Da sich die Ministerin stark verspätete, schrumpfte die Fragerunde auf die Hälfte der ursprünglich geplanten 90 Minuten.

Die erste Veranstaltung in diesem Jahr stand unter der Überschrift „Klimaschutz, Tierschutz, Verbraucherschutz – Mission (Im)possible“ und war von der Jahrgangsstufe zwölf des Fachs Sozialwissenschaften organisiert worden. Dazu eingeladen hatten sie die NRW-Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Ursula Heinen-Esser. Doch von der ursprünglich auf 90 Minuten ausgelegten Fragerunde blieb den Schülern nur etwas mehr als die Hälfte der Zeit. Grund dafür war die Verspätung der Ministerin, die sich dafür nicht einmal entschuldigte.

Die verbliebene Zeit nutzten die Schüler unter der Moderation von Christelle Lundu und Carlos Cuijo Czysch allerdings so gut wie möglich. „Was denken Sie im Rahmen der Öko-Stromoffensive hierzulande über die Abstandsvorschriften für Windräder in Wohngebieten? Und wie stehen Sie in diesem Zusammenhang zum Artenschutz?“, wollten die Schüler von der Ministerin wissen. „Ich denke, man sollte nicht beides gegeneinander ausspielen. Ich selber würde mich wahrscheinlich im Notfall für den Artenschutz aussprechen“, lautete die Antwort. „Am liebsten wäre es mir aber, wenn man beides unter einen Hut bringen könnte.“