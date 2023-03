Austausch in Moers Grafschafter Diakonie: Politik trifft auf Pflege

„Die Arbeitsbedingungen in der Pflege sind der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin und deswegen bin ich hier, damit wir nicht übereinander reden, sondern miteinander“, sagte die gelernte Altenpflegerin, die seit 2017 Mitglied des Bundestages ist. In entsprechend offener und angenehmer Atmosphäre habe sich die Runde über zentrale Anliegen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege ausgetauscht, teilen die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit. Oliver Hautz,Geschäftsführer der Grafschafter Diakonie, betonte: „Es war gut, unsere Anliegen zu Themen wie Zeitarbeit und Digitalisierung und zur generalisierten Pflegeausbildung diskutieren zu können. Wir gehen zwar nicht davon aus, dass die Herausforderungen der Pflegebranche einfach gelöst werden können, Claudia Moll konnte uns aber versichern, dass sie unsere Anliegen teilt und darauf hinwirkt, dass die Rahmenbedingungen verbessert werden.“ Einen konkreten Vorschlag zur Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs nahm die Pflegebevollmächtigte außerdem noch mit nach Berlin: Detlef Wilda, Mitarbeitendenverteter der Grafschafter Diakonie stellte der Pflegebevollmächtigten das Konzept des „Pflegeberufegratifikationsscheins“ vor, das der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) entwickelt hat.