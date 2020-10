Rudolf-Schloer-Stift Moers : Pflegeheim-Chef: „Elterngeneration etwas zurückgeben“

Moers Volker Trost ist Leiter des Rudolf-Schloer-Stifts: Seine Laufbahn begann der gelernte Informationselektroniker mit einer Pflegeausbildung bei der Grafschafter Diakonie

Nach eigenem Empfinden war Volker Trost niemand, der gerne in der ersten Reihe stand. „Ich bin ja privat ein ruhiger Typ und vom Temperament her zurückhaltend.“ Verantwortung übernommen und die Dinge gut organisiert hat der heute 51-Jährige allerdings schon immer. Das kam dem gebürtigen Orsoyer auf seinem Berufsweg zugute. „Ich habe viele Fortbildungen zum Thema Führung gemacht“, sagt Trost. Innerhalb von zwei Jahrzehnten ist so aus dem Auszubildenden in der Altenpflege der Leiter des Rudolf-Schloer-Stifts der Grafschafter Diakonie geworden.