Ausbildung in Moers Wie Pflege-Azubis Kommunikation trainieren

In ihrem künftigen Beruf sind sie nicht nur für Menschen mit Pflegebedarf da. Sie stehen außerdem in Kontakt mit Angehörigen, Ärzten, Kolleginnen und Kollegen, ihren Vorgesetzten oder Ausbilderinnen und Ausbildern. „Das kann herausfordernd sein, wenn man am Anfang des Berufslebens steht, vielleicht etwas schüchtern ist und noch nicht viel Lebenserfahrung mitbringt“, sagte Ausbilderin Nina Marson von der Grafschafter Diakonie.