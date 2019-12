Grafschafter Diakonie : Ihre Arbeit ist Dienst am Menschen

Pfarrer Kai T. Garben und Pfarrrer Matthias Immer (links) überreichten die Goldenen Kronenkreuze. Foto: Grafschafter Diakonie

Moers Die Grafschafter Diakonie hat 13 haupt- und ehrenamtliche Beschäftigte mit dem goldenen Kronenkreuz geehrt. Sie alle setzen sich seit mindestens 25 Jahren für das Wohl anderer ein.

Die eine gab die Liebe zu ihrem Beruf an den Sohn weiter, der derzeit in der Ausbildung zum Altenpfleger ist. Eine Weitere trat für ihre Arbeit in die evangelische Kirche ein und ist ihrem Dienst bis heute per Ehrenamt treu geblieben. Ein Anderer entwickelte als Dienststellenleiter in Rheinhausen und Homberg die sozialen Dienste des damaligen Diakonischen Werks Kirchenkreis Moers im Duisburger Westen weiter. Heute gestaltet er die Entwicklung der Grafschafter Diakonie als ehrenamtliches Mitglied im Aufsichtsrat mit.

Angela Adamsky Wolcz, Pflegefachkraft im Rudolf-Schloer-Stift, Magdalena Gesthuysen, ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Betreuungsverein der Diakonie im Kirchenkreis Moers und Jörg Timmermanns, Mitglied des Aufsichtsrat der Grafschafter Diakonie, sind drei von 13 Männern und Frauen, die jetzt für ihren langjährigen Dienst geehrt wurden. In einem feierlichen Gottesdienst in der Stadtkirche Moers verliehen ihnen Kai T. Garben, Geschäftsführer der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Moers, und Matthias Immer, Synodalassessor im Kirchenkreis Moers, das goldene Kronenkreuz. Die Geehrten stammen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen. Sie alle stehen seit mindestens 25 Jahren per Haupt- oder Ehrenamt im Dienst der Grafschafter Diakonie.

Magdalena Gesthuysen, Angela Adamsky Wolcz, Kai T. Garben und Jörg Timmermanns (von links). Foto: Grafschafter Diakonie

Info Ausdruck des Danks und der Wertschätzung Was Das Kronenkreuz ist das Dankzeichen der Diakonie. Es ist kein Orden und keine Auszeichnung, sondern Ausdruck das Dankes und der Wertschätzung für die Treue und den Einsatz im Dienste des Nächsten. Wer Nach mindestens 25-jähriger – im Falle des Eintritts in den Ruhestand nach mindestens 15jähriger – ehren- oder hauptamtlicher Mitarbeit im diakonischen Bereich kann das Kronenkreuz in Gold als Brosche für Frauen beziehungsweise als Nadel für Männer verliehen werden. (Quelle: www.diakonie.de)

Angela Adamsky Wolcz erinnert sich noch an das Jahr 1994, in dem sie als damals 36-Jährige im Rudolf-Schloer-Stift begann. Das Pflegeheim war während der Zeit des Neubaus übergangsweise in Wohncontainern in Moers-Vinn untergebracht. Bis heute kümmert sie sich als Pflegefachkraft um die Bewohner im Rudolf-Schloer-Stift am Moerser Schlosspark. Als Hygienebeauftragte sorgt sie dafür, dass Abläufe funktionieren und Standards erfüllt werden. Das Engagement für ihre Aufgaben habe sie in all den Jahren nie als Einbahnstraße empfunden: „Als mein Mann akut an Leukämie erkrankte, hatten meinen Vorgesetzten viel Verständnis“, sagt sie.

Auf mehr als ein Vierteljahrhundert blickt Magdalena Gesthuysen zurück. Der christliche Auftrag ihres Arbeitgebers sei ein wichtiger Antrieb gewesen. „Wenn ich mit Menschen zu tun habe, bei denen ich sehe, dass bei ihnen etwas nicht in Ordnung ist, will ich zusammen mit ihnen etwas tun, damit es wieder in Ordnung kommt. Das ist für mich christlich“, sagt sie. Bei Dienstantritt im Jahr 1989 machte sie dies, indem sie die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Betreuungsvereins der Diakonie im Duisburger Westen bei ihrer Tätigkeit unterstützte und als Expertin zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung beriet. Das tut sie auch jetzt noch jeden Dienstag und Donnerstag im Seniorenbüro der Grafschafter Diakonie in Moers-Repelen. Die dortigen Beratungsstunden der ehrenamtlichen Fachkraft haben einen großen Zulauf.