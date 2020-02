Feuerwehr-Einsätze in der Grafschaft : Orkantief „Sabine“ lässt Bäume umstürzen

Wie hier in Sonsbeck hatten es die Feuerwehren vor allem mit umgestürtzen Bäumen zu tun. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Das Sturmtief „Sabine“ machte in der Nacht von Sonntag auf Montag im Kreisgebiet 130 Feuerwehr-Einsätze erforderlich, davon 19 in Moers, 14 in Neukirchen-Vluyn und sechs in Kamp-Lintfort.

(RP) Das Sturmtief „Sabine“ hat seit Sonntag, 9. Februar, im gesamten Kreisgebiet rund 130 Einsätze erforderlich gemacht. Rund 950 Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreis Wesel wurden alarmiert. Die meisten Einsätze konzentrierten sich auf umgestürzte Bäume. Das teilte die Kreisverwaltung Wesel am Montag mit.Die Kreisverwaltung hatte am Sonntag vorsorglich die Koordinierungsgruppe zur allgemeinen Gefahrenabwehr einberufen, zu der neben Vertretern der Kreisverwaltung auch Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen gehören. Von der Kreisleitstelle aus organisierte die Koordinierungsgruppe Hilfe für die Menschen im Kreisgebiet, die vom Sturmtief betroffen waren. Trotz einiger umgestürzter Bäume und umherfliegender Äste hatten die Einsatzkräfte die Lage auch dank guter Vorbereitung insgesamt unter Kontrolle.

Die 131 Einsätze teilen sich wie folgt auf: Alpen: 5 Einsätze; Dinslaken: 13 Einsätze, Hamminkeln: 17 Einsätze; Hünxe: 6 Einsätze; Kamp-Lintfort: 6 Einsätze; Moers: 19 Einsätze; Neukirchen-Vluyn: 14 Einsätze; Rheinberg: 7 Einsätze;

Sonsbeck: 4 Einsätze; Schermbeck: 7 Einsätze; Voerde: 10 Einsätze; Wesel: 21 Einsätze; Xanten: 2 Einsätze.