Impfaktion in der Grafschaft : DRK impft Lkw-Fahrer auf dem Autobahnrastplatz Dong

Am Samstag konnten sich Impfwillige auf den Autobahnrastplätzen impfen lassen. Ein DRK-Team stand parat. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn/Moers Das niederschwellige Angebot ist ein Pilotprojekt. Es sensibilisiert Lastwagenfahrer für das Impfen. Sie haben es am Samstag aber kaum wahrgenommen – anders als die Autofahrer.

Der 60 Jahre alte Autofahrer, der am Samstag am Autobahnrastplatz Dong hielt, hat einen badischen Akzent. „Ich bin am Bodensee aufgewachsen, vor 20 Jahren durch meinen Beruf an den Niederrhein gekommen“, erzählte der Wahl-Alpener dem mobilen Impfteam des DRK Niederrhein, das von der koordinierenden Covid-Einheit des Kreises Wesel gestellt wurde. „Ich bin zweimal geimpft. Auf der Internetseite des Kreises habe ich nach einem Boostertermin gesucht, der schnell zu erreichen ist.“

Der Alpener war die achte Person, die am Samstag die Gelegenheit zur Impfung nutzte – kurz bevor die Aktion nach dreieinhalb Stunden endete. Am frühen Nachmittag war das DRK-Impfteam zwei Stunden lang auf dem östlichen Rastplatz Dong im Einsatz gewesen. Dann hatte es über das Kreuz Kamp-Lintfort zum westlichen Rastplatz Dong gewechselt. Für das Team war es der zweite Tag des ersten Pilotprojekts eines mobilen Impfkonzepts im Kreis Wesel, das von der Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH des Bundes unterstützt wurde. Am ersten Termin, Samstag vor einer Woche, war es dreieinhalb Stunde an der Autobahn-Raststätte Hünxe-Ost und Hünxe-West an der Autobahn A 3 aktiv gewesen. „Dort haben wir sieben Personen geimpft“, berichtete am Torsten Baier als Leiter des mobilen Impfteams. In Hünxe seien es überwiegend Autofahrer gewesen, wie in am Rastplatz bei Neukirchen-Vluyn. Dabei war Ziel des Pilotprojekts gewesen, Lastwagenfahrer „zu erreichen, die bisher gar nicht oder nicht vollständig geimpft sind“. Neben der Pandemiebekämpfung diene die Impfaktion dazu, „vielfach fragile Logistik- und Lieferketten zu stabilisieren“, hieß es im Vorfeld des Pilotprojektes.

Info Autobahnkilometer und Regionalniederlassungen Autobahn GmbH des Bundes Sie hat am 1. Januar 2021 die Verantwortung für Planung, Bau und Betrieb aller Autobahnen in Deutschland übernommen. Sie hat bis zu 13.000 Mitarbeiter in zehn regionalen Niederlassungen, zu denen 41 Außenstellen und 189 Autobahnmeistereien zählen. In der Bundesrepublik liegen 13.000 Autobahnkilometer.