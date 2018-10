Grabungen am Moerser Schlosspark nach Überresten der ersten Stadtkirche

Grabungen am Moerser Schlosspark

Moers Im Auftrag des Grafschafter Museums- und Geschichtsvereins haben Archäologen nach den Überresten der ersten Moerser Stadtkirche gegraben.

Die Ausgrabungen verfolgen die Historiker Joachim Daebel und Wilfried Scholten vom Grafschafter Museums- und Geschichtsverein (GMGV). Daebel hatte im Auftrag des Vereins die Erkundungsarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Friedhofs an der Rheinberger Straße vorbereitet. Dass sich dort die erste Moerser Stadtkirche befand, war seit langem bekannt. „Schon mein Vorgänger Udo Pieper hatte vorgeschlagen, durch Grabungen die genauen Umrisse der Kirche zu bestimmen“, sagt GMGV-Vorsitzender Peter Boschheidgen. „Nachdem Geo-Radarmessungen 2017 frühere elektromagnetische Untersuchungen über die Lage der Kirche bekräftigt hatten, haben wir uns im Verein dazu entschlossen, das Projekt auf den Weg zu bringen.“

Das Gemäuer, auf das die Archäologen Wroblewski und sein Kollege Daniel Gansauer am ersten Tag stoßen, war schon 1983 vom Moerser Heimatforscher Hans Deden bei einer Grabung einmal freigelegt worden. „Die Gebäudeecke aus Tuffstein stammt aus dem Hochmittelalter und belegt, dass hier wohl ein Sakralbau gestanden hat“, sagt Wroblewski. Die Fundstelle liegt etwa fünf Meter nördlich der aus dem frühen 19. Jahrhundert stammenden Friedhofskapelle. Die naturwissenschaftlichen Untersuchungen hatten Jahre zuvor weitere Störungen im Boden zur Rheinberger Straße hin entdeckt, so dass aus Sicht der der damals tätigen Wissenschaftler Grund zu der Annahme bestand, dass dort der Chor der Bonifatiuskirche gestanden haben könnte.

Rings um die Grabungsstelle hatte einst die älteste bäuerliche Siedlung an dem Fluss Murse gelegen. Bereits um 900 wird ein Ort Murse in einem Güterverzeichnis des Klosters Werden genannt. Schriftlich bezeugt sind Kirche und Pfarre erstmals im 13. Jahrhundert. Nach der Stadtgründung von Moers im Jahr 1300 lag die bäuerliche Siedlung mit der Pfarrkirche im Norden außerhalb der Stadtmauern und wurde Buytendorp genannt. Über Jahrhunderte nutzten die Moerser die Bonifatiuskirche als ihre Stadtkirche, während sich auf dem Gelände der heutigen evangelischen Kirche seit dem 14. Jahrhundert nur eine Klosterkapelle befand.

Als im fünften Jahr der oranischen Herrschaft 1605 ein Brand die Stadt vernichtete, nutzten die Moerser den ehemaligen Chor der Bonifatiuskirche als Steinbruch, um die Kirche in der Innenstadt damit wieder auf zu bauen. Im 18. Jahrhundert wurden vermutlich auch noch im Boden verbliebene Fundamentreste andernorts verbaut. Allerdings bezeugen Kirchenbücher, dass es um diese Zeit noch intakte Grabkammern auf dem Friedhofsgelände gegeben haben musste, da sich damals eine wohlhabende Moerser Familie das Recht erkaufte, ihre Angehörigen in der Gruft zu bestatten, in der vermutlich auch die Gebeine von Hermann von Neuenahr und Walburgis, der letzten Gräfin von Moers, liegen.