Gospelchor aus Moers Singen für „Carmina Burana“

Am Freitag, 6. September, beginnt die Konzertrunde in Moers im Rheinkamper Kulturzentrum, Kopernikusstraße 11. Am Samstag, 7. September, geht es um 19.30 in Duisburg-Rheinhausen in der Rheinhausenhalle, Beethovenstraße 20, weiter. Die Konzertrunde schließt am Sonntag, 8. September, in Oberhausen um 18 Uhr in der Luise-Albertz-Halle, Düppelstraße 11.