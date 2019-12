Prominenz in Moers : Götz Alsmann jazzt mit seiner Band in Moers

Der Erfinder das Jazz-Schlagers brachte am Samstag Rhythmus und Spaß in die Enni-Eventhalle.

Die fünf Herren haben seit 2011 drei Städte bereist, die für die Entwicklung der Unterhaltungsmusik prägend waren: Paris, New York und Rom. Dort haben sie in geschichtsträchtigen Studios Alben mit der jeweiligen Musik eingespielt. Natürlich in Alsmann-Manier verjazzt und eingedeutscht. Seit 2017 ist die Band mit „Götz Alsmann… in Rom“ unterwegs, nachdem im Mutterland des „Canzone“ das entsprechende Album entstand. Im Studio Forum Music Village, im Keller der Kathedrale „Sacro Cuore di Maria“, dort, wo Ennio Morricone seine berühmten Western-Soundtracks aufnahm.

Das vorletzte Konzert der Tournee führte die Band am Samstagabend in die Enni-Eventhalle nach Moers. In lila-Schwarz-gestreiften Sakkos, eleganten schwarzen Hosen und ebensolchen Schuhen und Fliegen betreten die Musiker die Bühne und legen sofort los: „Sag mir quando, sag mir wann…“. Man möchte am liebsten aufspringen und das Tanzbein schwingen. Viel latein-amerikanischer Rhythmus fließt da in die alten Schlager ein. Neben Götz Alsmann am Klavier und Mikro, Ingo Senst am Kontrabass und Rudi Marhold am Schlagzeug spielen Percussionist Markus Paßlick und Altfrid Maria Sicking am Vibraphon eine entscheidende Rolle für den typischen Sound.