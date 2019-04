Umweltschutz in Moers : Glyphosat: Naturschützer kritisieren Stadt

Moers Moers sollte den Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels auf seinen Äckern verbieten, fordert der BUND.

Mutlosigkeit in Sachen Glyphosateinsatz wirft der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) in Moers der Stadtverwaltung und dem Ausschuss für Bauen, Wirtschaft und Liegenschaften vor. „Glyphosat als Unkrautvernichtungsmittel ist in den vergangenen Jahren zunehmend in die Kritik geraten. Der Einsatz des Unkrautvernichters hat nicht nur Insektensterben zur Folge, sondern gilt als möglicherweise krebserregend“, teile die Moerser BUND-Gruppe mit. „Gestützt wird diese Kritik an Glyphosat nicht zuletzt durch Aufsehen erregende Entscheidungen US-amerikanischer Gerichte in jüngerer Zeit, die Krebsopfem enorme Entschädigungszahlungen in Aussicht stellen.“