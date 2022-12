Glück-auf-Nacht auf Schacht IV Festliches Schwelgen in Bergbauerinnerungen

Geplant und organisiert hatten die erinnerungsträchtige Veranstaltung auch diesmal wieder der „Grafschafter Museums- und Geschichtsverein“ und der Verein „100 Jahre Kolonie Meerbeck“. „Das Besondere ist die starke Emotionalität, die mit dieser Feier verbunden ist“, hatte es Jens Franke vom Stadtteilbüro „Neu-Meerbeck“ am 30. November bei der Presse-Bekanntgabe des Termins formuliert, und so war es tatsächlich. Schon die zum Auftakt von Patrick Dollas und Klaus Steffen dargebotene szenische Lesung aus dem beschwerlichen Arbeitsalltag zweier Bergleute ließ bei manch einem Besucher nicht nur nostalgische Erinnerungen hochkommen.„Das ist deine Grubenlampe. Du kommst auf Sohle sieben, direkt vor die Kohle“, wies in der Inszenierung Klaus Steffen als alter, erfahrener Kumpel seinen neuen Kollegen Patrick in dessen zukünftigen Arbeitsplatz ein. „Und halte dein Essen hoch, damit die Ratten nicht daran kommen.“ „Gibt es hier viele davon?“ fragte der Neuling daraufhin erschrocken und erfuhr anschließend nicht nur davon, sondern auch von den ganz frühen Arbeitsbedingungen unter Tage, als noch ganze Familien einschließlich ihrer Kinder dort eingesetzt wurden, und so manches Kind am Ende der Schicht nicht wieder auftauchte.