Veröffentlichung in Moers : „Glanzlichter“: Ein Rückblick auf Moerser Kino-Geschichte

Veröffentlichung in Moers

Der Historiker Wilfried Scholten hat bereits mehrere Bücher über die Moerser Geschichte veröffentlicht. In der neuen Broschüre begibt er sich auf die Spuren der Moerser Kino-Geschichte. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Mit der Schließung des „Atlantic-Kinos“ vor wenigen Wochen ist ein Stück Moerser Geschichte zu Ende gegangen. Vielen ist kaum noch vorstellbar, dass die Grafenstadt einmal mehrere bedeutende Lichtspielhäuser und Veranstaltungsstättem beherbergte. Mit seiner jüngsten Veröffentlichung „Glanzlichter der Unterhaltung“ bietet der Moerser Historiker Wilfried Scholten einen kurzweiligen Einblick in die Veränderungen des Unterhaltungs- und Gastronomieangebotes von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Das vom Grafschafter Museums- und Geschichtsverein herausgegebene Werk legt sein Haupt-augenmerk auf die Moerser Neustraße.

In ihrer Entwicklung spiegelt sich wider, wie stark sich entsprechend den gesellschaftlichen Veränderungen die Bedürfnisse nach Unterhaltung in den vergangenen 150 Jahren geändert haben.Scholten richtet seinen Blick vor allem auf die Nutzung zweier Grundstücke, Neustraße 24 (bis 1971 Rheingold-Kino) und Neustraße 28 (bis 1980 Kronen-Kino,zuletzt Atlantic-Filmpalast). Dank intensiver Archivarbeit gelingt ihm auch, die Vorgeschichte der Kinos zu beleuchten. Er erinnert an die Gaststätten „Zum Goldenen Löwen“ bzw. „Gasthof Minhorst“ , später „Saalbau Schäfer“, die nicht nur einen Restaurant- und -hotelbetrieb hatten, sondern auch ein kulturelles Programm, vom Varieté bis zum Theater boten.