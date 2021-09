Streichelzoo in Moers : 3.333,98 Euro für Ziegen, Schafe und Hühner

Giovanni Malaponti (Mitte), Vorstandsvorsitzender der Sparkasse am Niederrhein, reichte jetzt im Moerser Streichelzoo das von 2.700 Kunden gespendete Geld an sechs Vereine weiter. Foto: Sparkasse am Niederrhein

Niederrhein Die Spenden aus der 14. Staffel von Girocents sind vergeben worden. Innerhalb von sechs Monaten kamen dabei insgesamt 7789,68 Euro zusammen. Welche Vereine und Organisationen profitieren.

„Das ist Geld, das unsere Kunden direkt von ihrem Girokonto spenden, und zwar immer das, was am Monatsende rechts vom Komma steht“, sagte Giovanni Malaponti, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse am Niederrhein . Innerhalb von sechs Monaten kamen dabei insgesamt 7789,68 Euro zusammen.

Für das Frauenhaus in Moers nahmen Ilke Schlothmann-Lechtenböhmer und Elke Anna Heitfeld 2305,75 Euro entgegen. Die beiden gehören dem Club der Soroptimistinnen an und fördern gemeinnützige Projekte. „Während der Corona-Zeit kamen deutlich mehr hilfesuchende Frauen, für die wir in angemieteten Wohnungen vieles neu kaufen mussten“, so Elke Anna Heitfeld. Insgesamt suchten in den vergangenen Monaten 16 Frauen mit 29 Kindern Schutz im Frauenhaus.