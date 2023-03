Gewalt am Martinstift Moers So sah es im damaligen Schülerheim aus

1885 wurde in den Gebäuden an der Filder Straße in Moers, die zuvor eine Ausbildungsstätte für Volksschullehrer beherbergten, das erste evangelische Alumnat der Rheinprovinz eingerichtet. Seitdem trug die Anlage den Namen Martinstift. Das Stift wurde mit Unterbrechungen bis zur endgültigen Schließung 1970 betrieben. Seit 1978 befindet sich dort die Moerser Musikschule.