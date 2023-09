Medizin in Moers Gesundheitsforum startet ins Herbstsemester

Auch im Herbstsemester bietet die Gesundheitsforum-Reihe der VHS Moers-Kamp-Lintfort informative Abende mit Experten aus verschiedenen medizinischen Fachgebieten an. Zum Start gibt es am Donnerstag, 14. September, gleich zwei Veranstaltungen. Ab 18 Uhr wird Oberarzt Dr. Uldis Kopeika im Alten Landratsamt, Kastell 5b, über „Operationen der modernen Thoraxchirurgie“ informieren. Der Vortrag findet in Zusammenarbeit mit der Stiftung Krankenhaus Bethanien statt und vermittelt die Grundlagen über die Methoden und Möglichkeiten der Lungenchirurgie. Ebenfalls am 14. September referiert in Kamp-Lintfort Dr. Martin Grummel zum Thema „Gelenkersatz an Knie und Hüfte“. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Aula der Europaschule Kamp-Lintfort, Sudermannstraße 4, und ist eine Kooperation mit dem St.-Bernhard-Hospital. Die Klinik ist als Endoprothesen-Zentrum zertifiziert. Die Orthopäden dort führen jährlich rund 700 solcher Eingriffe durch. Im Anschluss an die Vorträge besteht jeweils die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wer Interesse an den Vorträgen hat, kann sich unter 02841 201565 sowie online unter www.vhs-moers.de anmelden.