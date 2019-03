Gesundheit in Moers : Warum wir starke Schultern brauchen

Schulterprobleme nehmen in Deutschland zu. Der schleichende Verschleiß fällt oft lange nicht auf. Foto: dpa / beyond/Lea Roth

Moers Christoph Chylarecki ist einer der erfahrensten Schulter-Experten am linken Niederrhein. Der Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Bethanien erklärt, warum das Gelenk ein besonderes ist.

Eine Frau sitzt im Rollstuhl. Nicht in einem elektrischen, der quasi von alleine fährt, sondern in einem, der mit Muskelkraft bewegt werden muss. Die Frau im Rollstuhl hebt beide Arme hoch über den Kopf, wedelt einmal von links nach rechts und dann in die andere Richtung – als wollte sie sagen und zeigen: Seht Ihr? Geht wieder!

Chefarzt und Schulterexperte Dr. Christoph Chylarecki beantwortet Fragen unserer Leser. Foto: Julia Hagenacker

Das kleine Video seiner Patientin hat Christoph Chylarecki auf seinem Handy gespeichert. Der Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Krankenhaus Bethanien zeigt es, um zu demonstrieren, was eine Behandlung an der Schulter bewirken kann. „Die Frau konnte vorher vor Schmerzen kaum mehr den Arm heben“, sagt der Mediziner. Dass das gerade für eine Rollstuhlfahrerin eine Katastrophe ist, muss nicht weiter erklärt werden. Auf dem Video sieht die Frau sehr glücklich und erleichtert aus. Ihrem Arzt wird sie viel zu verdanken haben.

Fest steht: Chylarecki ist einer der erfahrensten Schulter-Experten am linken Niederrhein. Das Spezialgebiet hat er schon früh für sich entdeckt. „Früher war die Schulter das Stiefkind der Nation“, sagte er. „Das heißt, wir Ärzte haben uns viel mit der Hüfte und dem Kniegelenk beschäftigt. Ich fand die Schulter interessant. Heute ist sie deutlich mehr in den Fokus gerückt.“

Seit 2001 ist Chylarecki Chefarzt der Unfallchirurgischen Klinik im Krankenhaus Bethanien, seit 2017 zertifizierter Schulter- und Ellenbogenchirurg. 63 Veröffentlichungen hat der 62-Jährige auf seinem „Konto“, davon 19 international und sieben Buchbeiträge. 1997/98 entwickelte er gemeinsam mit einem Kollegen in Paris eine Schulterprothese, seit Mitte der 1990er Jahre hospitiert er regelmäßig in verschiedenen Schulter-Fachabteilungen im In- und Ausland. Im Gesundheitsgeschäft gelten Publikationen und Projekte als harte Währung. Sie zeichnen einen Fachmann aus.

Wenn es um sein Lieblingsgelenk, die Schulter, geht, kann der Moerser Chefarzt also viel erzählen. Keine Knochenverbindung im Körper lässt sich in so viele Richtungen drehen. Streikt sie, wird der Alltag zum Problem. Eine gute Therapie ist daher entscheidend dafür, wie selbstständig Betroffene im Alter bleiben.

„Der Punkt ist, dass wir alle immer älter werden, im Alter aber gleichzeitig viel mobiler und agiler sind als früher“, erklärt Chylarecki. „Mittlerweile liegt das Durchschnittsalter bei 84, und auch der 84-Jährige möchte mit seinen Armen heute noch etwas tun können. Bis zum 60. Lebensjahr macht die Schulter fast alles mit.“ Dann kommen die Probleme: Das Gelenk wird sehr anfällig. 300 bis 400 Schulteroperationen werden am Bethanien mittlerweile pro Jahr durchgeführt. Tendenz: steigend. „Der Verschleiß ist normalerweise schleichend, man merkt ihn nicht“, erklärt Chylarecki. „Was das betrifft, hat die Natur nicht perfekt geplant.“ Abgesehen vom knöchernen Schlüsselbein, das die Schulter am Rumpf abstützt, führen nämlich ausschließlich Muskeln das Schulterblatt und das eigentliche Schultergelenk.

Dort halten Muskeln und Bänder den größeren Gelenkkopf in der kleineren Pfanne in Position. Diese kurzen und kräftigen Muskeln, die am Schulterblatt entspringen und mit ihren Sehnen am Oberarmkopf ansetzen, nennt man Rotatorenmanschette. „Wird sie durch Abnutzung löchrig, lässt sie sich nicht wiederherstellen“, sagt Chylarecki. „Die Patienten haben dann keine Kraft mehr im Arm.“