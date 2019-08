Geschichte in Moers : Gesucht: Objekte und Fotos fürs Alte Landratsamt

Geschichte in Moers

Moers Das Grafschafter Museum will die Zeit des Nationalsozialismus in den neuen Ausstellungsräumen beleuchten.

Besondere Stücke könnten noch als Exponate in die Ausstellung zur Geschichte des 20. Jahrhunderts im Alten Landratsamt (Kastell 5) eingehen, die Anfang 2020 eröffnet werden soll. Wichtig sind die Objekte und Dokumente aber auch für die Sammlung der NS-Dokumentationsstelle des Stadtarchivs Moers ein. „Sie sollen für unsere pädagogische Arbeit genutzt werden“, erklärt Bernhard Schmidt von der Dokumentationsstelle und Vereinsvorstandsmitglied.

Beispielsweise haben die Menschen nach dem Krieg aus Stahlhelmen Siebe angefertigt. „In der Sammlung befindet sich bereits ein Silberkästchen, das aus Teilen eines Gasmaskenfilters gemacht worden ist“, so Finkele weiter.

Wer interessante Exponate hat, kann sich bei Lisa Merschformann im Grafschafter Museum im Moerser Schloss melden. Per E-Mail an Lisa.Merschformann@Moers.de, telefonisch unter 02841 201-6 82 03 und - 6 82 00. E-Mails können auch an Bernhard Schmidt, Mitglied im Verein Altes Landratsamt geschickt werden: bernhard.schmidt@moers.de