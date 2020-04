Gestrandet in Moers : Mobiles Puppentheater darf bleiben

Moers Errol Barber und seine Familie hatten mit ihrem mobilen Theaterzelt in Moers am Freizeitpark Anfang/Mitte März ein Gastspiel. Kurz darauf wurden deutschlandweit alle Veranstaltungen verboten.

Moers Ein Puppentheater spielt am Solimare? Die Wagen mit der Aufschrift „Barberella“ auf dem Parkplatz könnten es vermuten lassen. Aber in Zeiten der Corona-Krise müssen auch „Der kleine Rabe Socke“, „Yakari“ und „Ritter Rost“ pausieren. Was also macht das mobile Kindertheater am Schwimmbad? „Es ist gestrandet!“, teilt jetzt die Stadt Moers mit.