Geschichte von Moers erleben Durch Stadtführungen in Moers auf Zeitreise gehen

Die Stadtführungsreihe „Moers 1 – 2 – 3“ beginnt am Sonntag, 14. April, um 10.30 Uhr. Treffpunkt ist an der Kapelle Ecke Rheinberger/Mühlenstraße. Im ersten Teil der Rundgänge erläutert Gästeführerin und Bauexpertin Eva-Maria Eifert unter dem Titel „Vom Dorf in die Stadt“ den Teilnehmenden Wissenswertes über den Ursprung von Moers. Der damalige zentrale Punkt liegt verborgen in dem kleinen Park an der Ecke Rheinberger-/Mühlenstraße. Dort stand das mittelalterliche Dorf „Murse“ mit wenigen Bauernhöfen und einer Kirche.