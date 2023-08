Flüchtlingsunterkunft in Moers Trotz Anfeindungen – Interessengemeinschaft will gegen Pläne klagen

Die Frage, ob ein im März vom Stadtrat beschlossener Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft in Schwafheim kommt oder nicht, spaltet, so scheint es, einen Stadtteil. Wie berichtet, hat sich eine Interessengemeinschaft (IG) gegründet. Deren nach eigenen Angaben mittlerweile rund 200 Mitglieder stemmt sich öffentlich gegen die Pläne der Stadt, haben eine Rechtsanwaltskanzlei mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt und drohen mit Klage. Zugleich sehen sich die Mitglieder, von denen keines namentlich oder im Bild in den Medien auftauchen möchte, heftigen Anfeindungen ausgesetzt.