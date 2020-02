Neuer Standort in Moers : Feinkosthändler aus Liebe zum guten Produkt

Joachim Knauer und Gisa Potthoff sind mit ihrem feinkostladen umgezogen: von der Homberger an die Hülsdonker Straße. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers In seinem Feinkostgeschäft Genusto bietet Joachim Knauer am neuen Standort Delikatessen, Weine und Spirituosen an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Zehn Jahre haben Joachim Knauer und Gisa Potthoff ihre Kundschaft an der Homberger Straße in Moers mit Feinkostartikeln versorgt. „Der Mietvertrag lief im letzten Sommer aus, und es stellte sich für uns im Vorfeld lange schon die Frage, an einem anderen Standort neu zu starten“, sagt der Inhaber von Genusto. Zwar sei die Homberger Straße nach wie Einkaufsstraße, doch mittlerweile im Wandel, begleitet von nachlassender Kaufkraft und verändertem Kaufverhalten.

Der Neubau des Architekturbüros Kleinlützum und Hiller mit seiner auffälligen runden Bauweise sollte ab September der neue Standort an der Hülsdonker Straße, in Höhe vom Frisör Verhaelen, werden. „Wir haben auf unsere Stammkundschaft gebaut und unser besonderes Sortiment“, sagt der Feinkostbotschafter. Seine Rechnung ging auf. Zur Stammkundschaft kamen gleich neue Kunden.

Beim Streifzug durch den Laden in schicker Rundbauweise lassen sich in Ruhe die Produktregale erkunden, verschiedene Dinge gleich probieren. Essig, Öle, Liköre und Destillate in diversen Geschmacksrichtungen werden als „lose Produkte“ nach Wunsch abgefüllt. „Auch die eigenen Gefäße können mitgebracht werden“, sagt Gisa Potthoff. Weintrinker finden Weine aus Deutschland, Europa und aus Übersee, Jahrgangschampagner sowie Spirituosen von A bis Z, sprich von Absinth bis Zirbenlikör. Hinzu kommen besondere Sorten Grappa, Whisky, Rum und Gin. „Wir setzen dabei auch auf die Sorten vom Niederrhein“, sagt Knauer mit Blick auf das Moerser und Krefelder Gin-Produkt. Nach dem Run auf Rum und Gin kündigt sich bereits die nächste Welle an. „Veredelter Korn mit fruchtigem Aroma ist im Kommen. Er ist in Holzfässern gereift“, so Knauer.

Neben diversen Gewürzen und Salzen liegt ein Schwerpunkt bei edlen Schokoladen. „Interessant schmeckt Schokolade zusammen mit Wein“, so Weinberaterin Potthoff. Auch zu weiteren Themen werden Verkostungen angeboten. Ausbauen will er das Angebot an Hartwurstwaren, beispielsweise mit Wild. Sie passen zum Wein oder aber zu isländischen oder schottischen Bieren.

Neue Trends entdeckt Knauer zusammen mit Gisa Potthoff auf Fachmessen und holt sie dann nach Moers. Die Liebe zum guten Produkt treibt beide an. „Bei uns stehen Service, Fachberatung und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis im Vordergrund. Der Kunde will ein individuelles Einkaufserlebnis haben inklusive Weinempfehlung für ein Essen zu Hause“, sagt Knauer.

Parallel zum Ladengeschäft werden auch im Online-Shop die Regale gefüllt. „Wir bauen den Online-Handel weiter aus. Ein Laden kombiniert mit einem Online-Angebot gehört heute zum Geschäft und wird auch von den Kunden erwartet“, so Knauer.