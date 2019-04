Ausstellung in Schloss und Landratsamt : Gelungene Premiere für „Moerser (Kunst-)Frühling“

Auch im frisch sanierten Alten Landratsamt am „Kastell“ zeigten Moerser Künstler ihre Arbeit. Foto: Christoph Reichwein (crei)

MOERS Zum ersten Mal präsentierten mehr als 50 heimische Künstler ihre Arbeiten in einer großen Werkschau im Schloss und im Alten Landratsamt.

Es war eine Premiere der besonderen Art, die die Besucher an diesem Wochenende im Moerser Schloss und ein paar Schritte weiter im neu renovierten Alten Landratsamt am Kastellplatz erleben konnten. Unter dem Titel „Moerser Kunstfrühling“ präsentierten dort zum ersten Mal mehr als 50 heimische Künstler ihre Arbeiten in einer vom städtischen Kulturbüro organisierten großen Werkschau.

Auf die Beine gestellt hatte die Veranstaltung die neue Leiterin des Kulturbüros Eva Marxen, nachdem einige Moerser Künstler ihr gegenüber im vergangenen Herbst den Wunsch nach mehr Ausstellungsmöglichkeiten geäußert hatten. Da traf es sich gut, dass das Alte Landratsamt am Kastellplatz in diesem Frühjahr nach einer ausgiebigen Renovierung wieder geöffnet werden sollte, und die Leiterin des Grafschafter Museums Diana Finkele bereit war, einige Räume im Moerser Schloss zur Verfügung zu stellen.

Nachdem auch die Sparkasse am Niederrhein und die Moers Marketing GmbH ihre Hilfe bei dem Vorhaben zugesagt hatten, war jetzt nur noch die Frage offen, ob das neue Ausstellungsangebot bei den Moerser Künstlern ankommen würde. Das tat es.

Mit mehr als 50 Bewerbern übertraf das Interesse zur Freude von Eva Marxen alle Erwartungen. „Toll, dass das Ganze so gut angenommen worden ist“, freute sich der stellvertretende Moerser Bürgermeister Ibrahim Yetim in seiner Eröffnungsrede am Samstag im dicht besuchten Sitzungssaal des Alten Landratsamtes: „Ich hoffe, dass diese Premiere schon bald eine Tradition wird.“

Das dürfte wahrscheinlich gelingen. Schon vor der Eröffnungsfeier wanderten die Besucher in dichten Reihen durch die verschiedenen Ausstellungsräume des Hauses, während es im Schloss anfangs noch eher gemächlich zuging. Doch das änderte sich im Laufe des Vormittags deutlich. Viele Interessenten, die ihren Besuch zunächst im Landratsamt begonnen hatten, kamen anschließend auch ins Schloss.

„Wir sind erstaunt, wie viele Talente es hier in Moers gibt“, beschrieb Horst Caspers seinen Eindruck von der Veranstaltung. Er und seine Frau Barbara waren eigens wegen des „Moerser Kunstfrühlings“ gekommen und fanden das „breite Spektrum“ der gezeigten Kunstwerke „einfach toll“. „Das stimmt“, bestätigte Marion den Brave, eine der im Landratsamt ausstellenden Künstlerinnen. „Die Leute sind überwältigt von dem riesigen Angebot. Aber leider kaufen nicht viele. Für die meisten ist das hier eher ein schönes Wochenendvergnügen.“ Man wolle sich als Künstler einfach aber auch einfach nur mal nach außen präsentieren“, meinte dazu die Repelener Malerin Gabriele Lusch. „Die Resonanz ist super, und ich habe immerhin die Gelegenheit, ein wenig für meine Acrylmalkurse zu werben.“