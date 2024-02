Lossprechung in Moers Zwölf Jungangestellte für die Sparkasse

In lockerer Runde berichteten die jungen Leute aus der Zeit ihrer zweieinhalbjährigen Ausbildung bei der Sparkasse am Niederrhein. Zwei von ihnen, Shilan Othman und Albin Gashi, erinnerten anhand zahlreicher Fotos an ein mehrtägiges Seminar in Walbeck zum Auftakt im September 2021. In je zwei der 23 Geschäftsstellen der Sparkasse von Moers bis Xanten erhielten die jungen Frauen und Männer ihre praktische Ausbildung. Und die Klassenfahrt mit Lehrern des Mercator-Berufskollegs Moers nach Liverpool empfanden alle als doppelt schön, weil für viele von ihnen die Abschlussfahrt mit ihren Schulen wegen Corona nicht möglich gewesen sei.