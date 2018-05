Moers: Gelato und Gräfin zum Museumstag

Besucher an der Riechstation in der Eisausstellung genossen die vielfältigen Eindrücke. Foto: Klaus Dieker

Moers Gestern lud der 41. Internationale Museumstag ins Moerser Schloss ein. Die Besucher freuten sich über Führungen wie die Sonderausstellung zu italienischen Eismachern in Moers und am Niederrhein.

Dem süßen Laster verfallen - das ist das Fazit von Besuchern, die gestern das Grafschafter Museum im Moerser Schloss besuchten. Dem Eis, seiner Entstehungsgeschichte, seinem Eroberungsfeldzug am Niederrhein und in der Grafenstadt widmet sich die Sonderausstellung. Die Kooperation mit dem Clemens Sels Museum Neuss faszinierte, die sich um die süße Kugel dreht.

"Wir haben eine Gelato-Tradition", sagt Museumsleiterin Diana Finkele. Während an anderen Orten schon im 19. Jahrhundert die gekühlte Erfrischung Einzug hält, erobern in Moers erst Mitte der 1950er Jahre die Eismacher das Terrain. "Zwar hatten wir auf der Steinstraße italienische Eisverkäufer, denen allerdings die heimische Moerser Konkurrenz zu schaffen machte", so Finkele.