Musik in Moers : Geistliche Barockwerke in der Moerser Stadtkirche

Zwei kirchenmusikalische Werke von Johann Sebastian Bach und Jan Dismas Zelenka präsentierten das „Barockensemble Ondeggiando“ und der „Kammerchor Westfalen“ unter der Leitung von Lucius Rühl am Samstagabend in der Evangelischen Stadtkirche Moers.

Der 1679 im böhmischen Launiowitz geborene Komponist Jan Dismas Zelenka erhielt seine musikalische Ausbildung am Prager Jesuitenkolleg und war ab 1710 als Violinist und Kontrabassist am sächsischen Hof in Dresden tätig. In den Jahren 1716 und 1719 studierte er Kompositionslehre bei Johann Joseph Fux in Wien und wurde 1733 bzw. 1735 Hofkomponist und „Kirchen-Compositeur“ des Kurfürsten Friedrich August II von Sachsen in Dresden, wo er 1745 starb. Seine Orchester- und geistlichen Vokalwerke für den Dresdner Hof, die eine große musikalische Verwandtschaft mit den Werken seines Zeitgenossen Bach aufweisen, wurden erst im späten 20. Jahrhundert wiederentdeckt. Die fünf Sätze „Kyrie“, „Gloria“, „Credo“, „Sanctus“ und „Agnus Dei“ der 1740 entstandenen „Missa Dei Patris“, die die vier Solisten zur Chor- und Orchesterbegleitung mit ausdrucksstarken Gesangsstimmen wunderbar differenziert vortrugen, beweisen dabei erneut, dass die Musik Zelenkas, die mit ihren Harmonie- und Dynamikwechseln auf die Epoche der Klassik vorausweist, zu den Meisterwerken der Barockmusik gehört.