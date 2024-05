Gehstrecke in Moers So fühlt es sich an, über einen Barfußpfad zu laufen

Der Boden unter den Füßen ist weich und warm, wenn man die ersten Schritte im Intensivbereich des Barfußpfades setzt. Die Sohlen werden gekitzelt. So setzt man den nächsten Schritt langsamer, um das Gefühl unter den Füßen intensiver zu erleben. Man denkt darüber nach, wie sich der nächste Untergrund wohl anfühlt, der kein Torf mehr ist, sondern ein feiner Rindenmulch. Er ist nicht mehr ganz so weich, aber immer noch warm. Später soll es härter und kälter werden, wenn man über gewaschene Glasstücke und grobe Kieselsteine geht. Am Ende wird es wieder weicher, bleibt aber kalt, wenn man durch ein Lehmbecken schreitet. Man entspannt, atmet langsamer, aber intensiver, und wird ruhiger, wenn man über die unterschiedlichen Materialien wandelt.