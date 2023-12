Moerserin Sabine Schmidt erklärt Das Geheimnis der Raunächte

Die Moerserin Sabine Schmidt ist manchen sicherlich durch verschiedene VHS-Kurse bekannt. Ihre Themen sind Nordic-Walking, Pilates, Yoga, Waldbaden und Entspannung. In ihrem Buch „Hey, verwöhn dich“, lädt sie zu Auszeiten am Niederrhein ein. Schon seit längerer Zeit beschäftigt sie sich mit den sogenannten Raunächten, jenen zwölf Heiligen Nächte, die in der Nacht zum 25. Dezember beginnen und am Dreikönigstag enden.