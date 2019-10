Gefahrguteinsatz für die Feuerwehr Moers : Gefahrstoffaustritt: Bahnstrecke zwischen Moers und Rheinberg gesperrt

Moers Im Bereich des alten Rheinkamper Bahnhofs ist es am Sonntag um 10.20 Uhr zu einem Gefahrstoffaustritt gekommen. Bei einem abgestellten Kesselwagen sind kleine Mengen Chlorwasserstoffsäure ausgetreten.

Die Bahnstrecke zwischen Moers und Rheinberg musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, sei die Undichtigkeit im Bereich des Domdeckels sichtbar gewesen. Der Kesselwagen sei leer, aber noch nicht gereinigt gewesen, so dass sich die Gefahrstoffreste noch im Innern befunden hätten. Um auf dem Kesselwagen zu arbeiten, musste die Oberleitung im Bereich spannungsfrei geschaltet werden. Danach sei die Leckage durch zwei Feuerwehrmänner abgedichtet worden. Die Arbeiten wurden in Chemikalienschutzanzügen ausgeführt. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Bundespolizei übergeben. Einsatzende war um 13.30 Uhr.