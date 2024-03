„Ungeklärte Gefahrenlage“ Darum blieben einige Moerser Schulen am Freitag geschlossen

Nicht nur gegenüber der Anne-Frank-Gesamtschule in Rheinkamp, sondern auch am Berufskolleg für Technik hat es eine Amokdrohung gegeben. Bereits am Mittwoch habe die Polizei Kenntnis von zwei gleichlautenden Drohmails an den Schulen erhalten, sagte Peters Reuters von der Pressestelle der Kreispolizei Wesel am Freitag auf Anfrage der Redaktion. Viele besorgte und verunsicherte Eltern hätten sich bei der Polizei gemeldet. Reuters betonte, dass die Polizei aus den Mails „keine konkrete Gefahr“ abgeleitet habe und nicht empfohlen habe, den Unterricht ausfallen zu lassen. Man habe Panik vermeiden wollen.