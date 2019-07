Gastronomie in Moers : Wirtshaus im Landratsamt öffnet im August

Moers Rund sieben Monate haben Pächter Stipe Madzar und sein Team für die Einrichtung der neuen Gastronomie am Kastellplatz gebraucht. Bodenständig und ehrlich soll das kulinarische Angebot sein.

Es soll etwas Neues sein, nichts kopieren und nichts wegnehmen, sondern komplett machen. „Wenn es um Innenstadt-Gastronomie geht, darf es eigentlich keine Konkurrenz gebe – nur ein Miteinander“, sagt Stipe Madzar. Am 1. August eröffnet der Unternehmer, der unter anderem das Café Extrablatt am Altmarkt betreibt, im Alten Landratsamt am Kastellplatz das „Grafschafter Wirtshaus“: keine zusätzliche Systemgastronomie, sondern etwas, das zu Moers passt, wie der Name schon sagt. Der Moerser Politik war es wichtig, dass an dieser Stelle kein Lokal entsteht, das es an anderer Stelle in der Innenstadt bereits gibt. Man wollte keine Konkurrenzsituation heraufbeschwören. Deshalb ein Wirtshaus – in bester Lage im Herzen der Stadt.